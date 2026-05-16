Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

BÜYÜK BİNALARA YENİ ZORUNLULUKLAR GELİYOR

Yeni uygulama kapsamında, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak ve 10 bin metrekarenin üzerindeki yeni binalarda enerji kimlik belgesi ile bina yaşam döngüsü analizi belgesi zorunlu hale gelecek. Böylece özellikle büyük ölçekli projelerde enerji tüketimi ve karbon salımı daha sıkı denetlenecek.

BİNALARIN TÜM YAŞAM DÖNGÜSÜ İNCELENECEK

Düzenleme ile birlikte yalnızca binaların kullanım sırasındaki enerji tüketimi değil, yapım aşamasından yıkım sürecine kadar oluşan tüm sera gazı emisyonları hesaplanacak. Ham madde temini, lojistik faaliyetler, bakım çalışmaları, yenileme süreçleri ve geri dönüşüm aşamaları da değerlendirme kapsamına alınacak.

Söz konusu analizler, Bakanlığın BEP-TR sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Belgeler ise yetkilendirilmiş enerji kimlik uzmanları tarafından hazırlanacak.

DÜŞÜK KARBONLU BİNA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni yönetmelikle birlikte “düşük karbonlu bina belgesi” uygulaması da devreye alınıyor. Enerji kimlik belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az B, enerji performans sınıfı ise minimum C seviyesinde olan yapılar bu belgeyi almaya hak kazanacak.