Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Elmalı köyü Alatepe mezrasında heyelan meydana geldi. Etkili olan yağışların ardından dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Yol tamamen kapanırken, bölgedeki bazı köylere ulaşım sağlanamaz hale geldi. Bölgede inceleme yapan yetkililer, yamaçta bulunan büyük bir kayanın da kopma riski taşıdığını belirterek, vatandaşların can güvenliği açısından yolu kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu. Yolun yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.