Ekonomik kriz nedeniyle isyan eden esnafı daha zora sokacak yasa AKP’li vekillerin isteğiyle yolda. TBMM Tarım Orman Komisyonu tarafından kabul edilen yasa teklifine göre, alkollü içkilerin veya alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblem veya alametlerini ‘çağrıştıracak şekilde’ tanıtımı yapılamayacak.

Halen alkollü içki satan bakkal, market ve bayilerin tabelaları bira markalarını çağrıştıran renk ve desenlerden oluşuyor.

YAZIK GÜNAH

CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, bu düzenlemenin yasalaşması halinde ülke genelindeki tüm bakkal, market ve büfelerin tabelalarını değiştirmek zorunda kalacağını, zaten zor durumdaki esnafın ciddi bir maliyet içine gireceğini söyledi. Aygun, şöyle konuştu:

“Yazıktır, günahtır. Zaten insanlar can çekişiyor, sıkıntı büyük. Bu kadar adam tabelasını indirecek, tekrar yeni bir tabela yapacak. Zaten her taraftan ceza ve kısıtlama var. Şimdi de ‘isimlerini, logolarını çağrıştıracak şekilde’ diye muğlak bir ifade koymuşsunuz. Tabelada, vitrinde, dükkanın içinde markayı çağrıştıran bir şey olmayacak. Arkadaşlar, bu kadar muallak, ucu açık bir cümle olmaz. Alamet ve çağrıştıran ifadesi kişiseldir, muğlak ve belirsizdir.” Aygun, ‘alkol yasağı’ adı altında bireysel tercihleri sınırlandırmaya yönelik adımlar atıldığını da belirtirken, “Alkole gösterdiğiniz hassasiyeti uyuşturucuya da göstermenizi beklerdim. Uyuşturucu, okullara kadar düşmüş, sokak başlarında var ama sizin dert farklı” ifadelerini kullandı.

Aygun: Yasaklar arttıkça tüketim üst düzeye çıktı

CHP’li İlhami Özcan Aygun, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun Anadolu Efes sayesinde basketçi olup başkanlığı kadar yükseldiğini de belirtirken, bu firmalara uygulanan sponsorluk ve benzeri yasaklar yüzünden sporun cezalandırıldığı eleştirisinde bulundu. CHP’li Orhan Sarıbal da alkole yasak getirildikçe tüketiminin daha da arttığını, özellikle viski tüketiminin olağanüstü düzeylere çıktığını belirterek yasaklara son verilmesini istedi.