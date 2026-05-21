Çin, Guangdong eyaleti açıklarında 16 megavat kapasiteli dev bir yüzer rüzgar türbinini başarıyla kurdu. “Üç Boğaz Pilot Projesi” kapsamında geliştirilen sistem, derin denizlerde sabit platform kurulamadığı durumlarda enerji üretimini mümkün kılıyor.

Yüzer rüzgar türbinleri, deniz derinliğinin sabit temelli açık deniz rüzgar santrallerine izin vermediği alanlar için tasarlanıyor. Türbin, dev bir yüzer platform üzerine yerleştirilerek okyanus yüzeyinde çalışabiliyor ve böylece rüzgar enerjisi üretimi için kullanılabilir alanı genişletiyor.

270 METRE YÜKSEKLİĞE KADAR ULAŞIYOR

China Three Gorges (CTG) tarafından geliştirilen türbin, yarı batık bir platform üzerine kuruldu. 252 metre rotor çapına sahip sistemin kanat uçları deniz seviyesinden 270 metreyi aşan yüksekliğe ulaşıyor. Tasarımın, 20 metreyi aşan dalgalar ve saatte 264 km’ye varan kasırga seviyesindeki rüzgarlara dayanacak şekilde geliştirildiği belirtiliyor.

4200 HANENİN İHTİYACINI KARŞILAŞTIRACAK

Sistemde emme ankrajları, zincirler ve yüksek dayanımlı halatlar içeren gelişmiş bir bağlama sistemi kullanılıyor. Bu sayede platformun stabil kalması ve aşırı sürüklenmenin önlenmesi hedefleniyor.

Türbinin yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 4.200 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu ifade ediliyor. Ancak yüzer türbin teknolojisi, sürekli dalga ve akıntı hareketine karşı dayanıklılık, platform dengesi ve enerji iletim sistemi gibi zorlu mühendislik problemlerini de beraberinde getiriyor.