Yurt dışı seyahati vize gibi ek masraflar ortaya çıkarırken sınır komşularımızdan Gürcistan vizesiz seyahat avantajıyla en çok tercih edilen tatil rotaları arasında göze çarpıyor. Geçtiğimiz günlerde bayram tatilini vizesiz ve Türkiye'ye yakın bir noktada geçirmek isteyen binlerce Türk'ün akın ettiği Gürcistan sınır kapısında yer yer yoğun kuyruklar oluştu, akın eden Türkler nedeniyle ek önlemler alındı.

KISA SÜRELİ TATİL PLANLARININ UCUZ GÖZDESİ

Karadeniz Bölgesi'nin hemen bitişiğinde yer alan Sarp Sınır Kapısı'nda tatil başlangıcında sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Gürcistan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istememesi ve çok yakında oluşu ilk tercihler arasına girmesini sağladı. Günübirlik plan yapan vatandaşlar bile Batum'a akın etti.

EK ÖNLEMLER ALINDI

Bayram tatili sebebiyle yaşanan yoğunluk emniyet tedbirlerinde de kendini gösterdi. Karadeniz Sahil Yolu ve sınır kapısı çevresinde trafik tedbirleri sıklaştırıldı. Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede denetimlerini artırırken, sürücüler olumsuzluk yaşanmaması için uyarıldı.

GEÇİŞ SAYILARI KATLANDI

Gürcistan'ın en önemli şehirlerinden Batum'un Türkiye'ye çok ykaın olması ve maaliyet avantajı nedeniyle Sarp Sınır Kapısı yılın birçok zamanında yoğunluklara sahne oluyor. İki ülke arasındaki yoğun trafik özellikle 2023 yılında zirveye ulaşmıştı.