Avustralya hükümeti, İran vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladığını açıkladı. Bugünden itibaren yürürlüğe giren yasağa göre, İran pasaportuna sahip kişiler, ellerinde turist veya çalışma vizesi bulunsa dahi Avustralya’ya seyahat edemeyecek.

Avustralya İçişleri Bakanlığı, ülkeye giren bazı İranlıların vize süreleri dolduktan sonra savaş gerekçesiyle ülkelerine dönmek istemeyebileceğini belirtti. Bakanlık, bu riski ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu seyahat yasağını uygulamaya koyduklarını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, İran kökenli Avustralya vatandaşlarının anne-baba gibi yakın akrabaları için belirli durumlarda istisnai seyahat izinleri verilebileceğini açıkladı.

BİNLERCE VİZE SAHİBİ ETKİLENECEK

Seyahat yasağı, turizm, iş veya aile ziyareti için verilen “Subclass 600” vizesi sahiplerini kapsıyor. Avustralya’ya gitmeyi planlayan 7 binden fazla İranlı, yeni düzenlemeden etkilenecek.

ÜLKEDE 85 BİN İRAN VATANDAŞI BULUNUYOR

Avustralya hükümetinin verilerine göre ülkede ikamet eden 85 binden fazla İran doğumlu kişi bulunuyor. Bu kişilerin büyük bir kısmı Sydney ve Melbourne gibi büyük şehirlerde yaşıyor.