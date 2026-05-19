İspanya'da 1963 yılında bulunan ve Avrupa’nın en önemli Bronz Çağı definelerinden biri kabul edilen "Villena Hazinesi" üzerine yapılan yeni bir araştırma, koleksiyondaki iki nadir parçanın dünya dışı kökenli olduğunu ortaya koydu. Science Alert ve UNIAN’ın aktardığı çalışmaya göre, hazinedeki bir bilezik ve bir yarım küre, yer altından çıkarılan demirden değil, meteoritlerden elde edilen demirden dövüldü.

GİZEMİ METEORİT ANALİZİ ÇÖZDÜ

İspanya Ulusal Arkeoloji Müzesi'nin eski konservasyon şefi Salvador Rovira-Llorens liderliğindeki ekip, hazine içindeki altın nesneler ile "demir görünümlü" paslı objeler arasındaki tarihsel tutarsızlığı inceledi. İber Yarımadası'nda Demir Çağı M.Ö. 850 civarında başlarken, koleksiyondaki altın parçalar M.Ö. 1500-1200 yıllarına tarihleniyordu.

Villena Belediye Arkeoloji Müzesi’nin izniyle gerçekleştirilen kütle spektrometresi analizleri sonucunda şu bulgulara ulaşıldı:

Korozyona uğramış içi boş yarım küre ve bileziğin yüksek oranda nikel içerdiği, bu bileşimin tipik bir meteorit demiri özelliği olduğu saptandı.

Analizler, bu iki objenin koleksiyonun geri kalanıyla uyumlu şekilde M.Ö. 1400-1200 yılları arasında üretildiğini doğruladı.

Bu bulgularla birlikte, söz konusu eserler İber Yarımadası’nda meteorit demirinden yapılmış ilk objeler olarak kayda geçti.

İLERİ METAL İŞLEME TEKNİKLERİ

Araştırmacılar, bu keşfin 3000 yıl önce İber Yarımadası'ndaki metal işleme tekniklerinin sanılandan çok daha ileri düzeyde olduğunu gösterdiğini ifade etti. Yerel toplulukların, karasal demirin seri üretimine geçilmeden yüzyıllar önce "gökten gelen" bu nadir materyali işleyebilecek teknolojiye sahip olduğu anlaşıldı.