İtalya’nın Güney Tirol bölgesinde yer alan Eurac Research merkezi, yüksek rakımın insan biyolojisi ve psikolojisi üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla yeni bir bilimsel çalışma başlatıyor. Beş hafta sürecek olan araştırmada, katılımcıların hem konaklama masrafları karşılanacak hem de kendilerine 400 Euro yaklaşık 20 bin 402 lira tutarında ödeme yapılacak.

4 HAFTA BOYUNCA KONAKLAYACAKLAR

Artı49'un haberine göre, İsviçre Ulusal Bilim Fonu ve Güney Tirol yönetimi tarafından finanse edilen çalışma, iki aşamalı bir gözlem sürecinden oluşuyor:

Gönüllüler ilk bir haftayı Schlanders kasabasında, deniz seviyesine yakın bir noktada geçirecek. İlk haftanın ardından ekip, 2300 metre yükseklikte bulunan Rifugio Nino Corsi dağ sığınağına taşınacak ve burada dört hafta konaklayacak.

12 KİŞİ KABUL EDİLECEK

Araştırma ekibi, sonuçların doğruluğunu korumak adına katılımcı profilini belirli kriterlerle sınırlandırdı. Toplam 12 kişinin kabul edileceği çalışma için aranan şartlar şunlar:

- 18-40 yaş aralığında, sağlıklı ve normal vücut kitle endeksine sahip olmak.

- Sigara ve alkol kullanımı, yüksek tansiyon, demir eksikliği, gıda intoleransı veya yeme bozukluğu olanlar çalışmaya dahil edilmiyor.

- Profesyonel sporcular ve düzenli olarak yüksek irtifa yürüyüşü yapanlar ile özel diyet uygulayanlar başvuru yapamıyor.

Bilim insanları beş haftalık süreç boyunca gönüllülerin sinir sistemi aktivitelerini, damar fonksiyonlarını, uyku kalitelerini ve metabolik değişimlerini izleyecek. Ayrıca hemoglobin düzeyleri, iştah durumları ve fiziksel dayanıklılık performansları düzenli olarak ölçülecek.