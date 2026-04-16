Aksaray’da Gökhan B. İsimli kişi, çakmağını istediği kuzeni Yusuf Başak’ı aldığı olumsuz cevap sonucu bıçakladı. Olayın ardından kaçan Gökhan B.’yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
İddiaya göre, Yusuf Başak kendisinden çakmak isteyen kuzeni Gökhan B.’ye olumsuz cevap verince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Gökhan B., cebinden çıkardığı bıçakla Yusuf Başak’ı sol bacağından ve sağ elinden yaraladı.
Yusuf Başak kanlar içinde yere yığılırken Gökhan B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Başak, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.