Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir ilkokulda, soluk borusuna 1 dakika içerisinde iki kez simit parçası kaçan 6 yaşındaki A. K. ölümden döndü. Talihsiz öğrenci öğretmenlerinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıdı.

İskenderun Ticaret ve Sanayi İlkokulu'nda 22 Nisan'da meydana gelen olayda, 1’inci sınıf öğrencisi Ata Korkmaz'ın yediği simit parçası, soluk borusuna kaçtı. Korkmaz'ın nefes almakta zorlandığını fark eden öğretmeni Erinç Pala, koridorda Heimlich manevrası uygulayarak parçanın çıkmasını sağladı. Rahat bir nefes alan öğrenci, sınıfa dönerek simidini yemeye devam etti.

Saniyeler içerisinde simitten bir parça daha Korkmaz'ın soluk borusuna takıldı. Öğrencinin yardım istemesi üzerine bu defa yan sınıftaki öğretmen Mehmet Kırat da yardıma koştu. Kırat'ın manevrası sayesinde öğrenci ikinci kez kurtarıldı. Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.