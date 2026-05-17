Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından hazırlanan rapora göre, Solar Impulse 2, Mississippi'deki Stennis Uluslararası Havalimanı'ndan (KHSA) kalkış yaptı. Uçuşun ilerleyen safhalarında teknik bir arıza nedeniyle güç kaybı yaşayan hava aracı su yüzeyine çakıldı. Olay esnasında uçakta pilot bulunmadığı ve kaza neticesinde kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

BOEING 747'DEN GENİŞ KANATLARA SAHİPTİ

Yapımına 2011 yılında başlanan Solar Impulse 2, 72 metrelik kanat açıklığı ile bir Boeing 747 yolcu uçağından daha geniş bir yapıya sahipti. Bu büyük boyutuna rağmen karbon fiber gövdesi sayesinde sadece 2 bin 300 kilogram ağırlığında olan uçak, standart bir SUV araçla aynı kütleye sahipti.

Kanatlarının üzerine entegre edilen yaklaşık 17 bin güneş hücresiyle enerjisini sağlayan uçak, saatte ortalama 75 kilometrelik bir hızla havada kalabiliyordu. Bertrand Piccard liderliğinde sürdürülebilir enerjiye dikkat çekmek amacıyla geliştirilen proje, 2015-2016 yıllarında 40 bin kilometrelik dünya turunu tamamlayarak küresel bir başarıya imza atmıştı.

ASKERİ GÖZETLEME İÇİN KULLANILIYORDU

Sürdürülebilir havacılık simgesi olan uçak, 2019 yılında yön değiştirerek Skydweller Aero şirketi tarafından satın alındı. Şirket, bu teknolojiyi sürekli uçuş gerçekleştirebilen otonom insansız hava araçları geliştirmek ve askeri/ticari gözetleme faaliyetlerinde kullanmak üzere test merkezine dönüştürdü.

Sivil amaçlardan askeri ve güvenlik odaklı projelere geçiş yapması eleştirilere neden olsa da, uçağın silahlandırılmayacağına dair sözleşme maddeleri bulunduğu açıklanmıştı. Skydweller, bu prototipten elde ettiği verilerle uyuşturucu kaçakçılığı, deniz korsanlığı ve savaş bölgelerinin kesintisiz izlenmesi için insansız bir filo kurmayı hedefliyordu.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI GÜÇ KAYBINA NEDEN OLDU

Kazanın, ABD Donanması'nın düzenlediği Filo Tatbikatı (FLEX) 26 kapsamındaki tarihi bir denemenin ardından gerçekleştiği bildirildi. Skydweller Aero tarafından yapılan resmi açıklamada, uçağın 8 gün 14 dakika boyunca havada kalarak rekor düzeyde otonom bir deniz devriye uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Tatbikat görevini başarıyla tamamlayan uçak, üsse dönüş yolunda irtifasını korumak için yüksek enerji gerektiren ağır ve olumsuz hava koşullarıyla karşılaştı. Güneş panellerinin yetersiz kalması üzerine enerji rezervleri tükenen uçak, yerleşik otonom sistemi tarafından kontrollü bir şekilde suya indirildi ancak gövdesi kurtarılamadı.