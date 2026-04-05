Nisan 2026 dönemi küresel çapta bir "ileri hareket" enerjisini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, nisan ayının konfor alanından çıkma, kararlılık ve değişim süreci olacağını öngörüyor.

Astroloji uzmanları, Koç burcu sezonunun etkisiyle kararlılığın artacağını, Merkür’ün retrosundan çıkışıyla birlikte ise zihinsel karmaşanın yerini netliğe bırakacağını belirtti. Gecikmiş projelerin ve askıda kalan kararların bu dönemde hız kazanması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN 5 BURÇ

Nisan ayı döngüsünde beş burcun kritik eşiklerden geçeceği tahmin ediliyor:

Koç: Sorumlulukların arttığı ve hızlı karar verilmesi gereken bir döneme giriliyor. Yeni liderlik rolleri ve kariyer dönüşümleri gündemde.

İkizler: Belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte iş ve özel hayatı etkileyecek stratejik kararların alınması bekleniyor.

Aslan: Uzun süredir sarf edilen çabaların karşılık bulacağı; sosyal görünürlük ve yeni iş fırsatlarının artacağı bir süreç öngörülüyor.

Akrep: Geçmişte alınan kararların finansal ve içsel getirilerinin toplanacağı, mevcut konumun sağlamlaştırılacağı bir dönem olarak nitelendiriliyor.

Oğlak: Sabırla yürütülen çalışmaların somut sonuçlara dönüşeceği, finansal istikrarın ve kariyer ivmesinin yükseleceği tahmin ediliyor.

DEĞİŞİM VURGUSU YAPILDI

Analizde, Nisan 2026’nın sadece bir takvim değişikliği değil eni iş teklifleri, kritik diyaloglar ve içsel dönüşümler aracılığıyla "eskiyi geride bırakma" dönemi olduğu vurgulandı