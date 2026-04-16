Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in ailesi taziyeleri kabul ediyor. Hayatını kaybeden öğrencinin Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu.

ACILI BABANIN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Taziye çadırına giden aile yakınları ve vatandaşlar, anne Sonay Yeşil ile baba Abdullah Cevdet Yeşil'e başsağlığı dileklerinde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan baba Abdullah Cevdet Yeşil, oğlunun Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim görmeyi özellikle istediğini belirterek, "Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu." dedi.

"HAYATINI KAYBEDEN AYLA ÖĞRETMENİNİ ÇOK SEVİYORDU"

Oğlunun, aynı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'yı çok sevdiğini belirten Yeşil, olay anına dair duyduklarını şu sözlerle aktardı:

"Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı. 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük."

Ayser Çalık Ortaokulu'na dün düzenlenen silahlı saldırıda, 8'i öğrenci ve 1'i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetmişti.