Siyaset gündemindeki son gelişmelerle beraber piyasalardaki dalgalanma devam ediyor. Merkez Bankası döviz kurundaki atağa karşı yeni uygulamalar devreye almaya başladı. Yabancı kurumlar ise Türkiye'de yaşanan gerilimlerin para piyasalarına yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son bir haftada 3 kurum Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi.
JPMORGAN'DA DAHİL OLDU
ABD'li bankacılık devi, JPMorgan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından dezenflasyon sürecinin yavaşlayacağını vurgulayarak ve 2025 sonu enflasyon ve faiz beklentilerini günceleldi.
JPMorgan, 2025 yılı sene sonu eflasyon beklentisini de yüzde 27,2’den yüzde 29,5’e, Mart ayı enflasyon beklentisini de 2,3'ten yüzde 3,2'ye çıkarttı.
Banka TCMB'nin nisan ayından itibaren her toplantıda 150 baz puan faiz indirimine gideceğini öngörürken, yıl sonu faiz tahmininide yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltti.
HANGİ KURUMLAR YÜKSELTTİ?
Bank of America yayınladığı raporda, siyasi belirsizliğin geçen hafta piyasada büyük dalgalanmalara neden olduğunu belirtti. Banka yaşanan gelişmelerin etkisiyle, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28,1’e, politika faizi tahminini ise yüzde 32,5’e yükseltti.
Bloomberg Economics (BE) de Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecinin yavaşlayacağını belirtti. Bloomberg Türk lirasındaki çalkantıların bir sonucu olarak yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 25’ten yüzde 28’e yükselttiğini açıkladı.