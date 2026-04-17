İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in başkanlığında gerçekleştirilen merkezi toplantının ardından, Elazığ'da eğitim kurumlarına yönelik kapsamlı güvenlik önlemleri hayata geçiriliyor.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu; İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin’in de katılımıyla Valilik'te düzenlediği bilgilendirme toplantısında yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.
"RANDEVUSUZ KİMSE BAHÇEYE SOKULMAYACAK"
Okullara yapılacak ziyaretlerin yayımlanacak bir genel emirle yeniden düzenleneceğini belirten Vali Hatipoğlu, giriş-çıkış kontrollerinin katı kurallara bağlanacağını vurguladı. Hatipoğlu, uygulanacak yeni kurallara ilişkin şunları söyledi:
"Okullara ziyareti genel emir olarak yayınlayacağız. Randevu saatleri dışında okula ebeveynler de dahil olmak üzere ilgisiz şahısların girmesini yasaklıyoruz. Okul bahçesi de dahil olmak üzere, randevusuz kimse okula alınmayacak, bahçeye sokulmayacak."
OKUL ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ARTIRILIYOR
İl genelindeki tüm okulların iç ve dış güvenlik unsurlarının, servis güzergahlarının, ziyaretçi uygulamalarının ve kamera sistemlerinin titizlikle gözden geçirildiğini belirten Vali Hatipoğlu, okul çevrelerindeki denetimlerin de sıkılaştırılacağını ifade etti.