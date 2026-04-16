Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Nurettin Güleryüz, Kurban Bayramı’nda parmağını kesmesiyle başlayan tedavi sürecinde iki özel hastanenin ihmali sonucu sağ başparmağını kaybettiğini ve kolunda metal bir cisim unutulduğunu öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı. 7 Haziran 2025 tarihinde bıçakla parmağını kesen Güleryüz, başvurduğu ilk hastanede sadece pansuman ve dikiş yapılarak gönderildiğini, ancak şikayetlerinin geçmemesi üzerine gittiği ikinci özel hastanede gerçekleştirilen ameliyatların da sonuç vermediğini söyledi. Durumu ağırlaşan ve parmağında çürüme başlayan Güleryüz’ün başparmağı, sevk edildiği Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde ampute edildi.

KOLUNDA 14 MİLİMETRELİK METAL PARÇA TESPİT EDİLDİ

Yaşadığı kayıptan sonra kolundaki ağrı ve şişliklerin sürmesi üzerine Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Güleryüz, burada çekilen röntgenler sonucunda büyük bir şok yaşadı. Yapılan tetkiklerde ve düzenlenen epikriz formunda, sağ kolunda yaklaşık 14 milimetre boyutunda yabancı bir metal cisim tespit edildi. Tedavi süreci boyunca röntgen veya MR çekilmediğini savunan Güleryüz, kolundaki metalin çıkarılması için yeniden ameliyat masasına yatmaya hazırlanırken, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“PARMAĞIM GÖZ GÖRE GÖRE ÇÜRÜDÜ”

Yaşadığı süreci anlatan Nurettin Güleryüz, hastaneleri ihmalle suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hastaneye gittiğimde röntgen çekmeden parmağımı sadece yapıştırıp gönderdiler. Kanama durmayınca tekrar gittim, bu kez dikiş atıp yine hiçbir film çekmeden yolladılar. Diğer hastanede iki kez ameliyat oldum ama parmağımı kurtaramayacaklarını, tendonların tutmadığını söylediler. En sonunda parmağım çürümeye başladı ve ampute edildi. Ampute öncesi kolumda ağrılar olduğunu söylememe rağmen beni dinlemediler; sonradan öğrendim ki kolumda metal parça kalmış. Bu kesinlikle bir ihmaldir." 9 aydır çalışamadığını ve engel oranının yüzde 75'e yükseldiğini belirten Güleryüz, adli sürecin hızlanması için yetkililerden destek bekliyor.