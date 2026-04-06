Bilim insanları, ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve NASA’ya ait iki farklı uydu sisteminden gelen verileri birleştirerek Grönland buz tabakasındaki değişimi mercek altına aldı. Yapılan son araştırmalar, buz tabakasının 2010-2023 yılları arasında yaklaşık 2.347 kilometre küp buz kaybettiğini ortaya koydu.

İLK DEFA BU KADAR YÜKSEK DOĞRULUKTA

İngiltere merkezli Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezi (CPOM) liderliğindeki araştırma ekibi, ESA’nın bulutların altına nüfuz edebilen CryoSat radar uydusu ile NASA’nın buz yüzeyini hassas şekilde ölçen ICESat-2 lazer uydusundan gelen verileri senkronize etti. Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan çalışmada, radar ve lazer verilerinin birleştirilmesiyle yüzey altı ve yüzey üstü değişimlerin ilk kez bu kadar yüksek doğrulukla saptandığı belirtildi.

BUZ KALINLIĞI AZALDI

Araştırma sonuçlarına göre, 2010 yılından bu yana Grönland genelinde buz kalınlığı ortalama 1,2 metre azaldı. Ancak, yaz mevsimindeki erimenin kış kar yağışını geçtiği bölgelerde bu kaybın 6,4 metreye ulaştığı gözlemlendi.

Belirli bölgelerde ise çok daha dramatik düşüşler kaydedildi:

Sermeq Kujalleq (Jakobshavn Isbræ): 67 metre incelme.

Zachariae Isstrøm: 75 metre incelme.

283 MİLYAR METRİK TON BUZ KAYBEDİYOR

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ve NASA verileri, Grönland'ın her yıl net 283 milyar metrik ton buz kaybettiğini doğruluyor. Bilim insanları, bu erimenin küresel deniz seviyesi yükselmesinde ısıl genleşmeden sonraki en büyük ikinci neden olduğunu vurguladı.

CPOM araştırmacısı Nitin Ravinder, iki uydu görevinin tamamlayıcı verilerinin, buz tabakasındaki kütle değişimlerini anlamak için kritik olduğunu belirtti. Uzmanlar, bu verilerin sadece deniz seviyesi tahminleri için değil, aynı zamanda küresel okyanus akıntıları ve hava modellerindeki değişimlerin takibi için de temel teşkil ettiğini ifade etti.