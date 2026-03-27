

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Eğnez Mahallesi, heyelan riski nedeniyle başka bir bölgeye taşınacak. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mahalle sakinleri, güvenli ve doğal afet risklerinden uzak bir alana nakledilecek.

YENİ YERLEŞİM YERİ BELİRLENDİ

Karar doğrultusunda, Eğnez Mahallesi sakinleri, heyelan tehlikesi taşıyan mevcut yerlerinden alınarak, kararda belirtilen koordinatlara sahip yeni yerleşim alanına taşınacak. Yeni konum, hem güvenli hem de modern yerleşim standartlarına uygun olarak planlanacak.

6292 SAYILI KANUN MADDESİ UYGULANACAK

Taşıma işlemleri, 6292 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu madde, orman köylülerinin kalkındırılması için taşınacak köylerde hak sahiplerine verilecek taşınmazların (bina, arsa, arazi) bedellerinin peşin veya 20 yıla kadar faizsiz taksitlerle ödenmesini öngörüyor. Süreç boyunca taşınmazların devir, tescil ve yerleşim işlemleri karşılıklı anlaşmayla yürütülecek.