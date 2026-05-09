Kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ardından özel okul öğretmenlerine de yeşil pasaport verilmesi yeniden gündeme taşındı. TBMM’ye sunulan kanun teklifi Komisyon’a sevk edildi.

Kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaportun, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere de verilmesi öneriliyor. Teklife göre, özel okullarda en az 10 yıl görev yapan öğretmenler, “devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile terör suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan kişiler” dışında tutulmak kaydıyla bu haktan yararlanabilecek.

Teklif, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın tarafından TBMM’ye sunuldu. Teklif metninde şu ifadelere yer verildi:

“Eğitim hizmeti, Anayasa ile güvence altına alınmış temel kamu hizmetlerinden biridir. Bu hizmetin yürütülmesinde görev alan öğretmenler, ister kamu ister özel sektörde istihdam edilsin, aynı müfredatı uygulamakta, aynı pedagojik sorumlulukları taşımakta ve aynı nesilleri yetiştirmektedir.

Mevcut uygulamada yalnızca kamu görevlisi statüsünde bulunan öğretmenlere hususi damgalı pasaport hakkı tanınmakta; özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise bu haktan yararlanamamaktadır. Oysa özel okul öğretmenleri de Millî Eğitim Bakanlığı denetimi altında görev yapmakta, kamu hizmeti niteliği taşıyan eğitim faaliyetini yerine getirmektedir.

Bu durum, aynı işi yapan öğretmenler arasında özlük hakları bakımından eşitsizlik yaratmakta ve çalışma barışını zedelemektedir. Ayrıca eğitimde kaliteyi artırma, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleme ve uluslararası hareketliliği teşvik etme açısından da özel okul öğretmenlerinin bu haktan yararlanması önem arz etmektedir.

Teklif ile özel öğretim kurumlarında görev yapan ve belirli bir hizmet süresini tamamlamış öğretmenlere de hususi damgalı pasaport verilmesi sağlanırken, kamu hizmetinin niteliği ve devlet güvenliği gözetilerek belirli suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan kişilerin bu haktan yararlanamaması düzenlenmektedir. Böylece eşitlik ilkesi ile kamu güvenliği arasında dengeli bir düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.”