ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), "Caribbean Princess" adlı yolcu gemisinde patlak veren Norovirüs salgınında 102 yolcu ve 13 mürettebatın enfekte olduğunu doğruladı.

CDC tarafından mercek altına alınan "Caribbean Princess" yolcu gemisinin rotasına ilişkin detaylar netleşti. 28 Nisan tarihinde Florida'daki Fort Lauderdale limanından demir alan dev geminin, 13 günlük kapsamlı Karayipler turunu tamamlayarak 11 Mayıs’ta Port Canaveral limanına dönmesi bekleniyor.

Hâlihazırda Kuzey Atlantik sularında seyreden geminin bir sonraki durağının Dominik Cumhuriyeti'ndeki Puerto Plata limanı olduğu bildirildi. 115 kişiyi etkileyen Norovirüs salgını nedeniyle gemideki dezenfeksiyon çalışmaları en üst seviyeye çıkarılırken, sağlık yetkilileri gemi Florida kıyılarına ulaşana kadar vaka sayısında artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Mart ayındaki benzer vakaların ardından gelen bu yeni dalga, gemideki dezenfeksiyon ve izolasyon süreçlerini en üst seviyeye çıkarırken, küresel çapta tırmanan sağlık endişelerini de yeniden canlandırdı.

HERKESİ PANDEMİ KORKUSU SARDI

Vaka sayısı artan ve çok daha ölümcül olan Hantavirüs salgının ardından gelen bu haber insanlarda tedirginliği arttı.

Özellikle kemirgenler yoluyla bulaşan ve akciğer yetmezliğine yol açabilen Hantavirüsün yarattığı tehdit, Norovirüs gibi bulaşıcı hastalıkların yayılım hızıyla birleşince toplumda yeni bir pandemi korkusuna neden oldu.

Kovid-19 travmasını henüz atlatamayan dünya , gemi ve uçak gibi kapalı alanlarda görülen bu toplu enfeksiyonları endişeyle takip ediyor.

NORAVİRÜS HAKKINDA NE BİLİYORUZ

Halk arasında "mide gribi" olarak bilinen Norovirüs; şiddetli kusma, ishal ve karın kramplarıyla etkisini gösterirken, uzmanlar bu virüsün alkol bazlı dezenfektanlara karşı dirençli olduğunun altını çiziyor.

Sabun ve suyun en güçlü silah olduğunu belirten yetkililer, tedavi için spesifik bir ilaç bulunmadığını ve hayati önem taşıyan sıvı dengesinin korunması gerektiğini vurguluyor.

Küresel ölçekte artan vaka sayıları karşısında CDC ve sağlık kuruluşları, olası bir salgın zincirini kırmak adına saha müdahale planlarını devreye alıyor.

12 İLA 48 SAAT ARASINDA ORTAYA ÇIKIYOR

Virüsle temastan sonraki 12 ila 48 saat içinde ortaya çıkan temel belirtiler arasında şiddetli kusma, sulu ishal ve karın krampları yer alıyor. Uzmanlar, çocuklarda kusmanın, yetişkinlerde ise ishalin daha baskın görüldüğünü belirtirken; hafif ateş ve halsizliğin de tabloya eşlik edebileceği konusunda uyarıyor