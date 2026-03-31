Britanya’nın Neolitik dönemden bu yana süregelen deniz ticareti geçmişinde, bir dönem Londra’ya rakip olan ancak günümüzde sular altında kalan antik liman kenti Dunwich’in tarihi süreci gün yüzüne çıkarıldı. İtalya Alpleri’nden gelen jadeit balta başlarından Roma İmparatorluğu dönemindeki sevkiyatlara kadar uzanan ticaret ağı, Dunwich gibi yerleşimlerin yükselişine zemin hazırladı.

400 EV SULAR ALTINDA KALDI

Suffolk kıyısında bulunan ve Orta Çağ İngiltere’sinin en büyük onuncu yerleşimi olan Dunwich, 13. ve 20. yüzyıllar arasında yaşanan doğal afetler sonucu yok oldu. 1286 ile 1288 yılları arasında meydana gelen şiddetli fırtınalar, kasabanın denize gömülme sürecini başlatan temel etken olarak kaydedildi.

1347 yılında kasaba sakinleri tarafından Kral III. Edward’a sunulan dilekçede, limanın deniz tarafından kapatıldığı ve kraliyet vergisi ödeyen 400’den fazla evin sular altında kaldığı resmi kayıtlara geçti. 1919 yılına gelindiğinde ise şehrin son büyük yapılarından biri olan All Saints Kilisesi tamamen gözden kayboldu.

EKONOMİK VE SİYASİ GÜÇ MERKEZİ

Dunwich Müzesi ve tarih uzmanlarının verilerine göre, kasaba zirve döneminde şu özelliklere sahipti: Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya ve İzlanda ile yün, tahıl, tuz ve şarap ticareti. Bir Haçlı limanı, deniz üssü, darphane ve çok sayıda manastıra ev sahipliği yapan bir dini merkez. Londra nüfusunun altıda birine sahip olan kent, Parlamento’da iki koltukla temsil ediliyordu. 70 gemilik bir balıkçı filosu ve gelişmiş gemi yapım sanayii.