Avrupa genelinde yeşil enerji dönüşümü hızla devam ederken, 2026’nın ilk çeyreği enerji tarihinde bir dönüm noktası olarak kaydedildi. Yenilenebilir enerji üretimindeki kontrolsüz artış ve depolama yetersizliği, piyasalarda fiyatların sıfırın altına inmesine neden oldu. İngiltere merkezli Ricardo danışmanlık şirketinin analizi, Avrupa Birliği'nde negatif fiyatlı saatlerin geçtiğimiz yıllara oranla devasa bir artış gösterdiğini ortaya koydu.

ENERJİ PİYASASINDA GÖRÜLMEMİŞ TABLO

2026’nın ilk üç ayında Avrupa borsalarında tam 1.223 saat boyunca elektrik fiyatları sıfırın altında seyretti. Bu veri, 2025’in aynı dönemine göre iki kat, enerji krizinin yaşandığı 2022 yılına göre ise tam 10 katlık bir artışı simgeliyor. Negatif fiyat, kabaca üreticinin ürettiği elektriği sisteme kabul ettirebilmek için alıcıya para ödemesi anlamına geliyor. Bu durum, enerji dönüşümünde üretimin hızlandığını ancak depolama ve şebeke esnekliğinin aynı tempoyu yakalayamadığını kanıtlıyor.

İSPANYA VE PORTEKİZ ZİRVEDE

Negatif fiyat fırtınasının merkezi bu kez İber Yarımadası oldu. İspanya, ilk çeyrekteki toplam işlem saatlerinin yaklaşık yüzde 16’sını (347 saat) eksi fiyatla kapatarak bu alanda rekor kırdı. 2023 öncesinde ilk çeyreklerde hiç görülmeyen bu durum, artık İspanya için kalıcı bir risk haline geldi.

Portekiz de benzer bir kaderi paylaşıyor; 2023’te sadece 8 saat olan negatif fiyat süresi, 2026 başında 294 saate fırladı. Yunanistan ise en şaşırtıcı sıçramayı yaparak, geçen yılki "sıfır" negatif saat rekorundan bu yıl 138 saate yükseldi.

ALMANYA'DA ZARARINA ÜRETİMLER

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da tablo daha da derinleşiyor. 2026 Nisan ayı verilerine göre, her 6 saatin biri negatif fiyatla işlem gördü. Güneş enerjisinin zirve yaptığı öğle saatlerinde fiyatlar eksi 413,8 euro/MWh seviyesine kadar gerileyerek üreticileri zor durumda bıraktı.

Almanya'da Nisan ayı boyunca üretilen güneş enerjisinin yaklaşık yüzde 46,7’si, yani neredeyse yarısı piyasada eksi fiyatla alıcı bulabildi. Rüzgar enerjisinde de benzer bir kayıp yaşansa da güneş enerjisi üreticileri, depolama sistemleri eksikliği nedeniyle gelir kaybından en çok etkilenen grup oldu.

ESNEKLİKTE YAPISAL BİR ZORUNLULUK

Uzmanlar, negatif fiyatların artık istisnai bir kriz değil, Avrupa enerji piyasasının yapısal bir problemi haline geldiği konusunda uyarıyor. İspanya’dan Almanya’ya kadar uzanan bu tablo, mevcut şebekelerin artık bu devasa yenilenebilir enerji yükünü taşıyamadığını gösteriyor. Analize göre, Avrupa’nın acilen şu üç alana yatırım yapması gerekiyor:

Batarya ve Depolama: Fazla enerjinin fiyatlar yüksekken kullanılmak üzere saklanması.

Şebeke Modernizasyonu: Ülkeler arası enerji transferinin daha esnek hale getirilmesi.

Talep Yönetimi: Tüketimin, elektriğin ucuz (veya negatif) olduğu saatlere kaydırılması için teşvikler sağlanması.

Avrupa, "bedava enerji" hayaline yaklaşsa da, bu enerjiyi yönetememenin bedelini enerji üreticilerinin gelir kayıpları ve piyasa istikrarsızlığı ile ödüyor.