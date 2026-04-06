Brüksel’in tarihi dokusunda sembolik bir yere sahip olan ve Belçika’nın bağımsızlık yılı olan 1830’da temelleri atılan Demeuldre-Coché porselen fabrikası, 3,5 milyon euro bedelle satışa çıkarıldı.

Ixelles bölgesinde konumlanan bu devasa yapı, yaklaşık 3 bin metrekarelik kullanım alanıyla göz dolduruyordu.

Fransız porselen üreticisi Charles-Christophe Windisch tarafından kurulan fabrika, altın çağında ürettiği ince porselenler ve kristallerle ülkenin ekonomik bağımsızlığının ve zanaat gücünün simgesi haline gelmişti.

FABRİKA KAPATILIP KÜLTÜR MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Son yıllarda köklü bir dönüşüm geçiren tarihi bina, üretim tesisi kimliğini geride bırakarak uluslararası sanat projelerine ev sahipliği yapan bir kültür merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Eylül 2021’de onlarca sanatçının sürükleyici enstalasyonlarına sahne olan yapı; kültür, hümanizm ve sürdürülebilirlik temalarının işlendiği bir cazibe merkezine dönüştü.

Brüksel şehir planlaması açısından kritik bir öneme sahip olan bu satış süreci, tarihi yapıların aslına sadık kalınarak yeniden işlevlendirilmesinin en başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.