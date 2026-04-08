Dünya genelinde trafik otoriteleri, klasikleşmiş "Dur" veya "Hız Sınırı" tabelalarının ötesine geçerek; ekolojik dengeyi koruyan, engelli bireylere öncelik veren ve modern ulaşım modellerini teşvik eden yeni işaretlemeleri devreye alıyor. İşte sürücülerin çoğunun anlamını ilk bakışta çözemediği o levhalar:
KUM ÇİÇEĞİ
Fransa'da doğal parklar ve orman yollarında görülmeye başlanan Kum Çiçeği levhası ekolojik farkındalığı temsil ediyor. Cezai bir yaptırımı bulunmayan bu tabela sürücüleri hızı düşürmeye, gürültü kirliliğini önlemek için gereksiz korna kullanımından kaçınmaya ve çevreye çöp atmamaya davet ediyor. Uzmanlar bu bölgelerde hızın düşürülmesinin vahşi hayvanlarla yaşanan kaza riskini dörtte bir oranında azalttığını vurguluyor.
DÖRT SİYAH NOKTA
Hindistan’ın Bengaluru kentinde ortaya çıkan beyaz zemin üzerindeki dört siyah nokta görme engelli bireylerin varlığı konusunda uyarı niteliği taşıyor. Braille alfabesinden ilham alan bu sembol sürücüleri görme engelliler okulu veya rehabilitasyon merkezleri yakınında hızı azaltmaya ve daha dikkatli olmaya yönlendiriyor. Avrupa ülkelerinde benzeri bulunmayan bu özgün işaret hem sembolik anlamı hem de toplumsal duyarlılığıyla örnek gösteriliyor.
BEYAZ ELMAS
Fransa’nın ardından Almanya’da da test edilmeye başlanan mavi zemin üzerindeki beyaz baklava dilimi figürü belirli araç gruplarına ayrılmış özel şeritleri temsil ediyor. Beyaz Elmas olarak adlandırılan bu tabela bulunduğu şeridin sadece araç paylaşımı yapanlar, elektrikli araçlar, taksiler veya toplu taşıma araçları tarafından kullanılabileceğini bildiriyor. Fransa'da bu kuralı ihlal eden sürücülere 135 euro para cezası uygulanırken Almanya'da sistem henüz test aşamasında bulunuyor.
BEYAZ R HARFİ
Birleşik Krallık ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'da yaygınlaşan yeşil zeminli büyük beyaz R harfi tabelası sürücüler tarafından genellikle otoyol sapmasıyla karıştırılıyor. Ancak resmi trafik literatürüne göre bu işaret Çevre Yolu (Ring Road) anlamına geliyor. Şehir merkezi trafiğine girmeden yerleşim yerinin etrafından dolanmak isteyen sürücülerin bu güzergahı takip etmesi gerekiyor. Ring kelimesinin baş harfini temsil eden bu işaret sürücüleri kesintisiz bir çevre yoluna yönlendiriyor.
ÜÇ YOLCU İŞARETİ
Almanya'da 2020 yılında yürürlüğe giren içinde üç yolcu silüeti bulunan araç işareti de dikkat çeken bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Bu işaretin temel hedefi en az üç kişi taşıyan otomobillerin toplu taşıma şeritlerini belirli koşullarda kullanabilmesine izin vermektir. Araç paylaşımını teşvik ederek trafik sıkışıklığını azaltmayı amaçlayan bu uygulama toplu taşıma verimliliğini düşürebileceği gerekçesiyle yerel yönetimlerin çoğunda henüz yaygınlık kazanmış değil.
KADIN FİGÜRÜ
Polonya ve İtalya'nın ormanlık yollarında karşınıza çıkabilecek lamba direği ve kadın silüeti bulunan figür dünyanın en ilginç trafik tabelaları arasında gösteriliyor. Bu tabela bölgedeki yaya hareketliliği ve sürücülerin ani duraklamaları nedeniyle oluşabilecek zincirleme kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Yerel emniyet birimleri bu tabelalar vasıtasıyla sürücüleri beklenmedik durumlara karşı uyararak bölgedeki trafik akışını daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.
