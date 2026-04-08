BEYAZ R HARFİ

Birleşik Krallık ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'da yaygınlaşan yeşil zeminli büyük beyaz R harfi tabelası sürücüler tarafından genellikle otoyol sapmasıyla karıştırılıyor. Ancak resmi trafik literatürüne göre bu işaret Çevre Yolu (Ring Road) anlamına geliyor. Şehir merkezi trafiğine girmeden yerleşim yerinin etrafından dolanmak isteyen sürücülerin bu güzergahı takip etmesi gerekiyor. Ring kelimesinin baş harfini temsil eden bu işaret sürücüleri kesintisiz bir çevre yoluna yönlendiriyor.