Avrupa pazarında uygun fiyat politikasıyla hızla yayılan Çin menşeli elektrikli araçlar, son dönemde ciddi korozyon şikayetleriyle gündeme gelmeye başladı. Özellikle MG ve BYD gibi dev markaların MG4, MG ZS EV ve Atto 3 gibi popüler modellerinde, henüz birkaç aylık kullanımın ardından gövde altı, süspansiyon bağlantıları ve kapı eşikleri gibi kritik noktalarda paslanma belirtileri rapor ediliyor.

Nem oranının yüksek olduğu ve kışın yol tuzlamasının yapıldığı İngiltere ile Almanya gibi ülkelerde yoğunlaşan bu durum, hızlı büyüme sürecinde üretim kalitesinin geri planda kalıp kalmadığı tartışmalarını alevlendirdi.

MARKA ONARIM TALEPLERİNİ REDDETTİ

Yaşanan krizde en çok dikkat çeken unsur ise markaların garanti süreçlerindeki yaklaşım farkı oldu. MG kullanıcıları, markanın reklamlarında öne çıkardığı 7 yıllık korozyon garantisinin yalnızca "metal delinmelerini" kapsadığını, mevcut paslanmaların ise "yüzeysel" olduğu gerekçesiyle onarım taleplerinin reddedildiğini ifade ediyor.

BYD SORUNLARI AŞMAYA ÇALIŞIYOR

Öte yandan BYD cephesinde de benzer yüzey hazırlığı sorunları yaşanırken, şirketin şikayetleri garanti kapsamında çözme yoluna giderek müşteri memnuniyetini korumaya çalıştığı gözlemleniyor. Sektör temsilcileri, yeni üreticilerin küresel pazarda kalıcı olabilmeleri için düşük maliyet kadar uzun ömürlü dayanıklılık konusunda da kendilerini kanıtlamaları gerektiği uyarısında bulunuyor.