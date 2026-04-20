Kaza, sabah saatlerinde Tatvan-Van kara yolu üzerindeki Düzcealan köyü yakınlarında meydana geldi. Yağmurun etkili olduğu bölgede Van istikametinden gelen TIR ile karşı yönden gelen 06 DEF 867 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü ise ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.