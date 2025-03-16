Herkesin merakla beklediği Black Mirror, 7. sezonuyla yakında ekranlara geliyor. Yayınlanan fragman büyük ilgi görürken, 'Neuralink' detayı ise herkesi şaşırttı.

FRAGMANDAKİ DETAY MERAK UYANDIRDI

Black Mirror'un yayınladığı fragmanda sanal gerçeklik başlıkları, gelişmiş video oyunları ve fütüristik teknolojiler dikkat çekerken, izleyicilerin en çok ilgisini çeken detay 'zihin genişletici' beyin çipi oldu.

ELON MUSK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Fragmanda, bazı karakterlerin şakağında küçük beyaz bir çip görülüyor. "Nöral yapınızı değiştiriyor" şeklinde tanıtılan bu teknoloji birçok izleyiciye Elon Musk'ın Neuralink beyin çipini hatırlattı. Sosyal medyada izleyiciler bu çipin Neuralink’in olası distopik sonuçlarına dair bir gönderme olabileceğini düşünüyor.

NEURALİNK NEDİR?

Neuralink, felçli hastaların beyin gücüyle cihazları kontrol etmesini ve bazı görme engellilerin yeniden görmesini sağlamayı amaçlayan bir proje. Ancak ilk insan denemeleri hastalarda sağlık riski oluşturabilecek durumlar nedeniyle tartışmalara yol açtı.

DİZİNİN YAZARI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Dizinin yapımcısı ve yazarı Charlie Brooker, beyin çipi konusunda ilham kaynağı hakkında yorum yapmazken yeni sezon için "Bazı bölümler son derece tatsız bazıları komik ve duygusal" açıklamasını yaptı. Black Mirror 7. sezonuyla, yine izleyicilere rahatsız edici ve düşündürücü bir teknoloji distopyası sunmaya hazırlanıyor.