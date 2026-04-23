Olay, saat 17.30 sıralarında Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. İş dönüşü evine gelen Güler B., bahçeye girdiği sırada iddiaya göre eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı 4 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan kadının çığlıklarını duyan oğlu, bahçeye koşarak annesini yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güler B., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

