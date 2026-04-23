Bilimsel çalışmalar, taze ananas suyunun boğazdaki iltihabı sökme ve tahrişi giderme konusundaki yüksek kapasitesini belgeledi. Meyvenin içindeki doğal bileşenlerin balgamı yumuşattığı ve solunum yollarındaki hassasiyeti hızla azalttığı saptandı. Uzmanlar, ananasın sunduğu bu doğal çözümün, standart öksürük şuruplarına güçlü bir alternatif teşkil ettiğini bildirdi.

BROMELAİN ENZİMİ İLTİHABI TEMİZLİYOR

Ananasın merkezinde yoğunlaşan bromelain enzimi, vücuttaki enfeksiyonlarla mücadele ederek doku iyileşmesini hızlandırıyor. Yapılan klinik testlerde, taze sıkılmış ananas suyunun boğazdaki mukusu parçaladığı ve yutkunma güçlüğünü minimize ettiği görüldü. Bu doğal enzimin, kimyasal içerikli ilaçlara kıyasla yan etki riskinin düşüklüğü ve emilim hızının yüksekliği dikkat çekti.

DOĞAL ALTERNATİF OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Tıbbi araştırmalar, taze meyve suyunun boğaz yolundaki tahrişi yatıştırarak öksürük krizlerini durdurduğunu tescilledi. Boğaz ağrısı yaşayan hastalar üzerinde yapılan gözlemler, bromelain takviyesinin iyileşme süresini kısalttığını gösterdi. Bilim insanları, ananasın sadece bir besin değil, aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonlarında destekleyici bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini kaydetti.