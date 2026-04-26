Amerika Birleşik Devletleri, enerji arz güvenliğini sağlamak ve artan talebi karşılamak amacıyla dev bir nükleer yatırım hamlesine imza attı. ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), Duke Energy bünyesinde faaliyet gösteren 759 megavat kapasiteli Robinson Nükleer Santrali’nin işletme lisansını 20 yıl daha uzatarak, tesisin ömrünü 2050 yılına kadar taşıdı.

Güney Karolina'da bulunan ve yaklaşık 570 bin hanenin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayan bu tesis, bölgenin enerji kalbi olmaya devam edecek.

Duke Energy, bu uzun vadeli işletme dönemine hazırlık süreci kapsamında tesisin teknolojik altyapısını modernize etmek için 1,7 milyar dolarlık dev bir ekipman yenileme çalışmasını tamamladı.

Şirketin nükleer enerjiden sorumlu başkanı Steven Capps, mevcut varlıkların ömrünü uzatmanın tüketiciler için düşük maliyetli ve kesintisiz elektrik anlamına geldiğini vurgularken; bu kararın hem bölge istihdamını hem de enerji bağımsızlığını perçinlediğini ifade etti. Yaklaşık 500 kişiye doğrudan iş imkanı sağlayan santral, yerel ekonomiye her yıl 28 milyon dolar vergi katkısı sunarak bölge kalkınmasında da kritik bir rol üstleniyor.

1970 YILINDA KURULMUŞTU

1970 yılında faaliyete geçerek Güneydoğu Amerika’nın ilk ticari nükleer tesislerinden biri olan Robinson Santrali, alınan bu son kararla birlikte ikinci kez ömür uzatma onayı almış oldu.

Duke Energy, nükleer santral filosundaki 11 ünitenin tamamı için benzer 20 yıllık yenileme sözleşmeleri talep ederek enerji portföyünü stabilize etmeyi hedefliyor. Hali hazırda şirketin bölgedeki müşterilerine sağladığı elektriğin yüzde 51’i nükleer enerjiden karşılanırken, mevcut tesisleri korumanın yeni santral inşa etmekten çok daha ekonomik bir çözüm olduğu belirtiliyor.