Gerede ilçesine bağlı Davutbeyli köyü Kandak Mahallesi’nde, dün saat 08.00 sıralarında avlanmak için evinden ayrılan A.İ. geri dönmedi. Ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Jandarma komandolar, JAK timleri, asayiş ekipleri, AFAD ve vatandaşlar kayıp A.İ. için arama çalışması başlattı. A.İ. bugün saat 11.30 sıralarında köye yaklaşık 3 kilometre mesafede ormanda baygın halde bulundu. Bir jandarma personeli kamuflajını, ısınması için A.İ.’nin üstüne örttü. Jandarma ekipleri tarafından köye getirilen A.İ., sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

