Son haftalarda Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı’nın evliliğine dair çeşitli iddialar sosyal medyada sıkça konuşulmaya başladı. Özellikle çiftin ilişkilerinde sorun yaşadığı ve evliliğin bitebileceği yönündeki söylentiler gündemden düşmezken, taraflardan henüz net bir açıklama gelmedi.

LARA PAŞALI'NIN HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

İddiaların büyümesinde en çok konuşulan gelişmelerden biri, Lara Paşalı’nın sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik oldu. Düğün fotoğraflarını kaldırması, “ayrılık mı geliyor?” sorularını beraberinde getirdi.

ECE ERKEN'DEN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMALAR

Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, Selahattin Paşalı’nın, birlikte aynı projede yer aldığı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı iddialarını dile getirdi. Ece Erken’in iddiasına göre, Lara Paşalı’nın bu durumu eşinin telefonunda gördüğü yazışmalar sayesinde öğrendi.