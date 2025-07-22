Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,50 puan ve yüzde 0,48 artışla 10.666,68 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 51,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi ise yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 4,14 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerle karışık seyrederken, BIST 100 endeksi genele yayılan alımların Asya ve Avrupa borsalarından pozitif ayrıştı.

Analistler günün geri kalanında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde 'ın konuşmalarının yanı sıra Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini söyledi.

Tarifelere ilişkin haber akışının endeksin yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.