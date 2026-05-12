Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan ABD merkezli BlackRock’ın Başkanı Larry Fink’in, martta sürpriz İstanbul ziyaretinden sonra Borsa İstanbul’a ABD sermayesi akmaya başladı. Nisanda hem borsadaki ABD’li yatırımcı sayısı hem de yönettikleri portföy büyüklüğü arttı. ABD’liler, Katarlıları geride bırakarak borsadaki en büyük yabancı yatırımcı grubu oldu.

YATIRIMLARI YÜZDE 92 ARTTI

13.9 trilyon dolarlık sermayeyi yöneten BlackRock’ın Başkanı Fink, 27 Mart’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti. Fink’in, Erdoğan’la görüşmesinin ardından yapılan resmi açıklamada yalnızca toplantıya katılan isimler paylaşılmış, görüşmede neler konuşulduğuna dair bilgi verilmemişti. Dünyanın sayılı milyarderleri arasında yer alan Fink’in dikkat çekici ziyaretinden sonra Borsa İstanbul’a, dolarlar akmaya başlamıştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun nisan ayı verilerine göre ABD merkezli yatırımcılar, Haziran 2025’ten sonra ilk kez borsadaki en büyük yabancı yatırımcı grubunu oluşturdu.

ABD’li yatırımcıların portföy büyüklüğü martta 674 milyar 22 milyon lira seviyesindeyken, nisan ayında 792 milyar 713 milyon liraya yükseldi. Böylece ABD’lilerin pay senedi yatırımları 1 ayda yaklaşık 118.7 milyar lira arttı. ABD merkezli yatırımcıların sayısı da nisan ayında 952’den 973’e çıktı. ABD’lilerin borsadaki yatırımları yıllık bazda da yüzde 92 yükseldi. ABD’lilerin ardından ikinci sırada yer alan Katarlıların yatırımları, nisanda 667 milyar liraya geriledi.

Rekorlara rağmen yatırımcı sayısı azalıyor

BIST 100 endeksi rekorlar kırmasına rağmen yurt içi ve yurt dışındaki yatırımcıyı henüz geri kazanamadı. Şubat sonunda 6 milyon 737 bin vatandaşın, Borsa İstanbul’da yatırımı bulunurken bu değer nisanda 6 milyon 370 bine geriledi. 2 ayda borsadaki yerli yatırımcı sayısı 367 bin kişi, yabancı yatırımcı sayısı da 326 kişi azaldı. Borsada 30 bin 823 yabancının yatırımı bulunuyor. BIST 100 endeksi dün yüzde 0.47 yükselerek 15 bin 133 puandan günü tamamladı.

13.9 TRİLYON $’LIK SERMAYE

- VARLIK yönetim şirketi BlackRock’ın CEO’su Larry Fink, 27 Mart’ta İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüştü. Fink’in 13.9 trilyon dolarlık varlığı yöneten şirketi BlackRock, yılın ilk çeyreğinde 2.2 milyar dolarlık net kâr elde etti.