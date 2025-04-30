İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülatif işlemler yapıldığı iddiasına dair soruşturma başlattı.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ,Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST (Borsa Istanbul) pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyon kapsamında, İstanbul , Ankara ve Şanlıurfa da olmak üzere 15 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verildi.

