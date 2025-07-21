Financial Times’ın haberine göre, Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG), bireysel yatırımcılardan gelen artan talepler doğrultusunda 24 saat kesintisiz işlem imkanı sunup sunmamayı değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, borsa yetkililerinin işlem saatlerinin genişletilmesi, hatta tam zamanlı işlem sistemine geçilmesi gibi alternatifleri masaya yatırdığı belirtildi. Bu kapsamda, teknolojik altyapı ve düzenleyici gereklilikler gibi uygulamaya yönelik detayların da analiz edildiği ifade edildi.

Akıllı telefonlar üzerinden yapılan bireysel işlemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, küresel ölçekte birçok borsa benzer adımlar atmayı gündemine almış durumda. ABD’de New York Borsası, Nasdaq ve Cboe Global Markets son dönemde işlem saatlerini uzatma yönünde resmi başvurularda bulunmuştu.