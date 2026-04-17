Atina’da yıllardır ticaretin kalbi olan mahalle aralarındaki dükkanlar, artık bambaşka bir dönüşümün merkezinde yer alacak. Yeni düzenlemeler ve yatırım teşvikleriyle birlikte, uzun süredir boş kalan ticari alanlar hızla konuta çevrilecek. Yerel basında yer alan haberlere göre, bu değişim yalnızca yatırımcıların değil, mülk sahiplerinin de bakış açısını kökten değiştirdi. Uzun yıllar esnaflık yapan pek çok kişi, artık dükkanlarını kiraya vermek yerine konuta dönüştürmeyi değerlendiriyor.

ALTIN VİZE UYGULAMASI PİYASAYI DEĞİŞTİRDİ

Yunanistan’da yatırım yoluyla oturum hakkı sağlayan Golden Visa programında yapılan değişiklikler, bu dönüşümün en önemli tetikleyicilerinden biri oldu. Attika bölgesinde konut alımıyla Golden Visa elde etmek için gereken alt limit 800 bin euroya çıkarılırken, ticari mülklerin konuta dönüştürülmesi durumunda bu eşik 250 bin euro seviyesinde kaldı. Bu durum, yatırımcılar için ciddi bir avantaj yarattı.

DAHA UCUZ VE DAHA HIZLI

Gayrimenkul danışmanı Anastasios Giangas’a göre, ticari alanların konuta çevrilmesi üç temel avantaj sunuyor.

Eski dükkanlar, standart dairelere kıyasla %30 ila %50 daha ucuza satın alınabiliyor. Dönüşüm için gerekli ruhsat maliyetleri 3 bin ile 5 bin euro arasında değişiyor. Özellikle üniversite çevresinde bu tür konutlar yüksek talep görüyor. Bu nedenle yatırımcılar, kısa sürede yüksek getiri elde etme potansiyeli nedeniyle bu alana yöneliyor.

'SOKAKLAR ŞANTİYEYE DÖNDÜ'

Gayrimenkul geliştirme uzmanı Davit Oganesyan yaşanabilir bir konut için belirli kriterlerin karşılanması gerektiğini belirterek, en az 50 metrekare büyüklük, doğal ışık ve yatak odasında dış cepheye açılan pencere şartlarına dikkat çekti.

Özellikle Kallithea bölgesinde bu kriterlere uygun çok sayıda boş dükkan bulunduğunu ifade eden Oganesyan, son dönemde bölgede yoğun bir dönüşüm yaşandığını belirterek “Sokaklar adeta şantiyeye döndü” dedi.