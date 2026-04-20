Selahattin Paşalı, son günlerde hakkında ortaya atılan özel hayat iddialarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Oyuncunun, Eylül Lize Kandemir ile “Masumiyet Müzesi” projesinde yakınlaştığı, ardından ise “Kıskanmak” dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Söz konusu iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, henüz doğrulanmadı.

LARA PAŞALI DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI

Öte yandan Paşalı’nın Lara Paşalı ile evliliğinin, gündeme gelen ihanet söylentileri nedeniyle sona erebileceği de konuşuluyor. Bu süreçte Lara Paşalı’nın sosyal medya hesabında yaptığı bir değişiklik dikkat çekti. Paşalı’nın, yalnızca Selahattin Paşalı ile olan düğün fotoğraflarını kaldırdığı görüldü.





DİZİNİN HESAPLARINI TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

Ayrıca Lara Paşalı’nın “Kıskanmak” dizisini takip etmeyi bıraktığı, buna karşın Selahattin Paşalı’nın yer aldığı “Ömer” dizisini hâlâ takip ettiği ortaya çıktı.

Selahattin Paşalı ile Hafsanur Sancaktutan’ın adı daha önce de “yasak aşk” iddialarıyla anılmış, ancak bu haberler taraflarca doğrulanmamıştı.

Lara Paşalı'nın geçen gün paylaştığı fotoğraflarda alyansının yer almaması da dikkat çekmişti.