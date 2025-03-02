ABD'de Emily Campeas'ın düğününe sadece iki gün kala davetlilerin konaklayacağı otelin 300 odasını iptal etmesi, büyük bir krize yol açtı. Ancak Emily'nin babası Dave, otelin CEO'suna yazdığı e-posta ve sosyal medyanın gücü sayesinde bu durumu tersine çevirmeyi başardı.

TikTok'ta paylaşılan ve kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan hikaye, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Dave'in otel yönetimiyle yaptığı görüşmeler ve sosyal medya kullanıcılarının desteği sayesinde, düğün konukları için yeniden konaklama imkanı sağlandı.

Aile, yaşanan gelişmeleri sosyal medyada paylaşarak takipçilerine teşekkür etti. Emily'nin babası Dave, "Eğer sosyal medyanın gücü olmasaydı, düğün grubumuzu başka bir otele yerleştiremezdik. Herkese teşekkürler" dedi. TikTok'ta 30 milyondan fazla kişiye ulaşan olay, büyük markaların da dikkatini çekti ve birçok şirket aileye destek mesajları gönderdi.