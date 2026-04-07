Brezilya Çalışma Bakanlığı, Çinli otomotiv devi BYD’yi, işçileri "kölelik benzeri koşullarda" çalıştıran işverenlerin yer aldığı resmi sicile (kara liste) ekledi. İngiliz medyasında yer alan habere göre karar pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girdi.

163 ÇİNLİ İŞÇİNİN KOŞULLARI İNCELEME ALTINDA

Söz konusu kararın, Aralık 2024’te Bahia eyaletinde inşa edilen otomobil fabrikasında tespit edilen bir vakaya dayandığı belirtildi. Brezilyalı yetkililer, fabrika inşaatında çalışan yaklaşık 163 Çinli işçinin, insanlık dışı ve "kölelik benzeri" şartlar altında çalıştırıldığını raporlamıştı.

BYD İDDİALARI DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Çalışma saatleri dışındaki bilgi taleplerine henüz yanıt vermeyen BYD, hükümetin iddialarını daha önceki açıklamalarında reddetmişti. Ancak Brezilya yasalarına göre, bir şirketin "kirli liste" olarak adlandırılan bu sicile eklenmesi hükümet nezdindeki tüm itiraz yollarının tükenmiş olduğu anlamına geliyor.

AĞIR YAPTIRIMLAR KAPIDA

"Kirli liste"ye dahil edilmek, şirketler için sadece büyük bir itibar kaybı değil, aynı zamanda ekonomik kısıtlamaları da beraberinde getiriyor. Listede yer alan şirketlerin;

Brezilya bankalarından belirli kredi türlerini alması yasaklanıyor.

Şirket, aksi bir mahkeme kararı olmadıkça listede iki yıl boyunca kalıyor.

Operasyonel faaliyetlerine devam edebilseler de kamu ihaleleri ve finansman süreçlerinde ciddi engellerle karşılaşıyorlar.

UZLAŞMA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Brezilya'da şirketler, uygulamalarını değiştirmeyi ve hakları ihlal edilen işçilere tazminat ödemeyi taahhüt ederek hükümetle anlaşma imzalayıp listeden kaçınabiliyor. BYD’nin konuyla ilgili olarak çalışma savcılarıyla bir anlaşma imzaladığı ancak federal hükümetle henüz bir mutabakata varmadığı bildirildi.

Söz konusu fabrika, geçtiğimiz Ekim ayında törenle hizmete açılmıştı.