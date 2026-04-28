Evlerde pratik bir çözüm olarak sıkça kullanılan uzatma kabloları, yanlış kullanıldığında ciddi güvenlik riskleri doğurabiliyor. Elektrik uzmanları, özellikle yüksek enerji tüketen cihazların doğrudan prize bağlanması gerektiği konusunda uyarıyor.

“HER CİHAZ UZATMA KABLOSUNA UYGUN DEĞİL”

Konut elektrikçileri, uzatma kablolarının yanlış kullanımına sıkça rastladığını belirterek, bu ürünlerin güçlü elektrikli cihazlar için tasarlanmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre, özellikle sabit ve yüksek güç gerektiren cihazlar doğrudan duvar prizine takılmalı.

YÜKSEK RİSKLİ EV ALETLERİ

Buzdolabı ve derin dondurucular

Sürekli çalışan bu cihazlar yüksek enerji tüketimi nedeniyle uzatma kablolarını zorlayabiliyor. Uzman Daniel Mock, bu tür cihazların uzatma kablosuna takılmasının sigorta atmasına yol açabileceğini ve kompresör gibi parçaların zarar görebileceğini belirtiyor.

Mikrodalga fırınlar

Mikrodalga fırınların 12–15 amper gibi yüksek akım çektiğine dikkat çeken uzmanlar, çoğu uzatma kablosunun bu yükü taşıyamadığını ve bunun yangın riskini artırabileceğini ifade ediyor.

Küçük mutfak aletleri

Kahve makineleri ve tost makineleri gibi küçük görünen cihazların bile yüksek ısı üretimi nedeniyle ciddi enerji çektiği belirtiliyor.

Isıtıcı ve klima

Isıtıcılar ve klimalar, en yüksek enerji tüketen ev aletleri arasında yer alıyor. Elektrik uzmanları, bu cihazların uzatma kablosuna bağlanmasının aşırı ısınma, erime ve hatta yangın riski oluşturduğunu özellikle vurguluyor.

Saç şekillendirme cihazları

Saç kurutma makineleri gibi cihazların kısa sürede yüksek enerji çektiğini belirten uzmanlar, güvenlik açısından her zaman doğrudan prize takılması gerektiğini ifade ediyor.

EN TEHLİKELİ HATA: UZATMA KABLOLARINI BİRBİRİNE BAĞLAMAK

Uzmanlara göre en yaygın ve en riskli hatalardan biri de birden fazla uzatma kablosunu birbirine bağlamak. Bu durum elektrik yükünü artırarak devreyi aşırı zorlayabiliyor ve yangın riskini ciddi şekilde yükseltiyor.