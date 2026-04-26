Okullardaki şiddet ve son olarak Kahramanmaraş’ta 10 kişinin katledildiği saldırı gözlerin eğitim yuvalarına çevrilmesine neden oldu. Ancak öğrencilere örnek olması gereken eğitimcilerin sorumsuz davranışları tepki çekiyor.

Silivri TOKİ Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Dakes’in silahla poz verip sosyal medyada paylaştığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

AKP ADAYLIĞI

AKP’den de milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Aydın Dakes, makinalı tüfekle poz vermişti. Bir eğitimci olarak uluslararası savunma sanayi fuarını yakından takip eden Dakes, sergideki tüm savunma sanayi ürünlerini incelemiş ve işleyişleri hakkında bilgiler almışt