Surinam’ın madencilik sektöründe faaliyet gösteren Founders Metals, Antino bölgesindeki Maria Geralda sektöründe gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarında yüksek tenörlü altın varlığı tespit ettiğini duyurdu. Yapılan teknik analizlere göre, 22,5 metrelik bir kesitte ton başına 11,88 gram (g/t) altın değerine ulaşıldı.

ALTIN KONSANTRASYONU SAPTANDI

Jeologlar, Maria Geralda bölgesindeki bu yoğunlaşmayı, aynı yeşiltaş kuşağı içerisinde yer alan intrüzif ve makaslanmış sistemlerin nadir bir birleşimi olarak tanımlıyor. 400 × 500 metrelik bir yüzey anomalisini kapsayan sahada elde edilen veriler, yatağın fiziksel yapısı hakkında şu bilgileri sunuyor:

10 g/t üzerindeki değerler madencilik literatüründe "yüksek tenör" olarak kabul ediliyor. Maria Geralda’daki 11,88 g/t’lik oran bu kategoride yer alıyor.

22,5 metrelik damar genişliğinin, çıkarma işlemleri sırasında cevher seyreltmesini azaltması ve mühendislik maliyetlerini düşürmesi öngörülüyor.

Alınan numunelerin yarısından fazlasında 0,1 g/t üzerinde altın konsantrasyonu saptandı.

STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP

Madencilik ve petrol gelirlerinin ihracatın yaklaşık %90'ını oluşturduğu Surinam’da, bu yeni bulgu stratejik bir öneme sahip. Ortalama bir açık ocak madeninde tenör değerleri genellikle 2 g/t seviyelerindeyken, Maria Geralda’daki yüksek oranlar projenin ekonomik verimlilik potansiyelini artırıyor.

Ancak bölgenin yıllık 4.000 milimetreyi aşan yağış miktarı ve tropikal iklim koşulları, lojistik ve altyapı kurulumu (yol, enerji hattı, tesis inşaatı) açısından teknik zorluklar teşkil ediyor.

PLANLAMASI YAPILIYOR

Founders Metals, sahanın devamlılığını test etmek amacıyla 2025 yılı için 60 kilometrelik bir sondaj programı bütçelediğini açıkladı. Mevcut numuneler, Paramaribo'daki laboratuvarlarda gravimetrik ve yangın deneyi (fire assay) yöntemleriyle incelenmeye devam ediyor.

Projenin gelişim sürecinde yerel yönetimlerin ve toplulukların talepleri doğrultusunda şu adımların atılması beklendi: 2022 yılında belirlenen ulusal madencilik çerçevesine uyum. Tapanahony ve Lawa bölgelerindeki yerli topluluklarla arazi erişimi konusunda görüşmeler.

Temel hidrolojik değerlendirmelerin yapılması ve ekosistem üzerindeki etkilerin takibi. Önümüzdeki iki yıllık keşif ve fizibilite süreci, yatağın ticari işletmeye geçiş takvimini netleştirecek.