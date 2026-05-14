Deniz ürünlerinin zeka gelişimi, hücre yenilenmesi ve yüksek protein ihtiyacı için taşıdığı kritik öneme rağmen, bazı balık türleri içerdikleri toksik maddeler nedeniyle sağlık açısından ciddi tehditler barındırıyor. Özellikle Atlantik havzası gibi kirlilik oranının yüksek olduğu bölgelerden gelen büyük gövdeli derin deniz balıkları, yaşam süreleri boyunca bünyelerinde biriktirdikleri cıva ve ağır metaller sebebiyle riskli gıdalar listesinin başında yer alıyor.

Birçok kişinin sıklıkla tercih ettiği ton balığının yanı sıra kalkan ve palas gibi türlerin büyük boyutlu olanlarından kaçınılması gerekirken, tilapya ve pangasius gibi türler de kirlilik seviyeleri nedeniyle tavsiye edilmiyor.

KÜÇÜK BALIKLAR DAHA SAĞLIKLI OLABİLİYOR

Sağlıklı bir seçim yapmak isteyenlerin balığın yaşına ve boyutuna odaklanması hayati önem taşıyor; çünkü balık ne kadar küçük ve gençse, çevresel atıklara maruz kalma ihtimali o oranda düşüyor.

Bu noktada uskumru, ringa, hamsi ve sardalya gibi küçük ve yağlı balıklar, hem toksin biriktirmemeleri hem de Omega-3 ve kalsiyum açısından zengin olmalarıyla en güvenli alternatifler olarak öne çıkıyor. Çiftliklerde yetiştirilen alabalık, çipura ve deniz levreği gibi türler her ne kadar iyi bir protein kaynağı olsa da, doğal ortamında yetişen vahşi somon türlerine kıyasla Omega-3 değerleri bakımından daha zayıf kalıyor.

BALIK SEÇERKEN BU NOKTALARA DİKKAT EDİN

Balık alırken görsel detaylara dikkat etmek de yanıltıcı sonuçların önüne geçiyor. Gövdesi parlak gümüş renginde olan ve eti kan lekesiz, homojen bir kırmızı tonda görünen balıklar tercih edilmeliyken, pulları renk değiştirmiş veya doku yıkımı başlamış olan yumurtlama dönemindeki balıklardan uzak durulması gerekiyor.

Ayrıca konserve tüketiminde vücuda oksitlenmiş yağ ve gereksiz kalori almamak adına yağlı konserveler yerine balığın kendi suyunda saklandığı seçeneklere yönelmek sağlık açısından daha doğru bir yaklaşım oluşturuyor.

Tatlı su balıkları arasında ise sazan, parazit taşıma riski en yüksek türlerden biri olarak bilinirken, genel sindirim sistemi sağlığının balıktan alınacak vitaminlerin emilimi üzerinde doğrudan etkili olduğu vurgulandı.