Olay, ABD’nin Maine eyaletindeki Fort Knox tarihi alanında yaşandı. 9 yaşındaki ikizleriyle gezen Antoinette Webb, dikkat çekici parlaklığa sahip yeşil bir böceği eline aldıktan kısa süre sonra vücudunda yoğun yanma hissi oluştuğunu söyledi. Kadın, birkaç dakika içinde fenalaşınca çevredeki görevliler müdahale etti.

PARLAK YEŞİL BÖCEK HASTANELİK ETTİ

Webb’in vücudunda kısa sürede büyük kurdeşenler oluşurken ateşi yükseldi ve nefes borusunda daralma meydana geldi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadının ciddi alerjik reaksiyon geçirdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde kadının, halk arasında 'altı benekli kaplan böceği' olarak bilinen türe karşı aşırı hassasiyeti olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, bu böceğin çoğu insan için ölümcül olmadığını ancak çok nadir durumlarda ağır alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

UZMANLARDAN RENKLİ CANLILAR UYARISI

Uzmanlara göre doğada parlak yeşil, kırmızı veya turuncu renklere sahip bazı canlılar savunma amaçlı kimyasal maddeler taşıyabiliyor. Yetkililer, özellikle tanınmayan böcek ve hayvanlara çıplak elle dokunulmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.