Jacarepagua bölgesinde bulunan proje, 1970’lerde büyük bir konut planı olarak başlatıldı. Ancak altyapı eksikliği ve zemin sorunları nedeniyle inşaat tamamlanamadı. Projede 10 katlı 15 blok inşa edilmesine rağmen hiçbir zaman tam anlamıyla kullanıma açılamadı.

Asıl sorun ise yapıların kurulduğu zeminden kaynaklandı. Bölgenin bataklık benzeri, yumuşak ve dengesiz toprak yapısı zamanla çökmeye başladı. Bu süreçte binaların alt katları toprağa gömülürken, bugün bazı blokların yalnızca üst katlarının görünür halde kaldığı belirtiliyor.

1990’lı yıllarda yaklaşık 6 bin kişinin bu alanda geçici olarak yaşadığı, ancak temel altyapı eksikliği nedeniyle daha sonra bölgeden tahliye edildikleri ifade ediliyor. Elektrik, su ve kanalizasyon gibi hizmetlerin hiçbir zaman tam anlamıyla sağlanamadığı vurgulanıyor.

Zamanla tamamen terk edilen alan, bugün yalnızca yapısal riskleriyle değil, güvenlik sorunlarıyla da gündemde. Yetkililere göre bölge, izole yapısı nedeniyle yasa dışı faaliyetlerle anılmaya başladı. Hatta son yıllarda burada cesetlerin bulunduğuna dair vakalar rapor edildi.

Uzmanlar, bu tür projelerin şehir planlamasında yapılan hataların uzun vadeli sonuçlarını gözler önüne serdiğini belirtiyor. Zemin etüdü yapılmadan başlatılan büyük ölçekli yapılaşmaların, onlarca yıl sürebilecek sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor.

Bugün hâlâ herhangi bir yıkım ya da yeniden değerlendirme projesi bulunmayan 'hayalet site', hem görsel olarak dikkat çekiyor hem de artan riskleri nedeniyle endişe yaratmaya devam ediyor.