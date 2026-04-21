Koleksiyon dünyasında bazı eski madeni paralar, yalnızca nominal değerleriyle değil, taşıdıkları nadir özelliklerle de dikkat çekiyor. Özellikle 1990’lı yılların başına ait bazı kopek ve grivna bazlı madeni paralar, beklenmedik şekilde yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor.

Uzmanlara göre bu piyasada belirleyici olan unsur paranın büyüklüğü değil, üretim yılı, baskı farklılıkları ve tasarım detaylarındaki küçük sapmalar oluyor.

10 KOPEK İÇİN 18 BİN GRİVNAYA KADAR DEĞER

Koleksiyoncuların en çok ilgilendiği örneklerden biri, belirli bir 10 kopek çeşidi oluyor. Bu tür nadir versiyonların, piyasada 10.000 ila 18.000 grivna arasında alıcı bulabildiği belirtiliyor.

Bu paraları özel kılan şey ise gözle fark edilmesi zor teknik ayrıntılar. Örneğin ön yüzdeki sembolde yer alan ince yapısal farklılıklar ve arka yüzdeki başak ya da tanelerin konumundaki küçük değişiklikler, parayı sıradan örneklerden ayırıyor. Bu detaylar, koleksiyoncular için parayı oldukça değerli hale getiriyor.

KÜÇÜK KOPEK BİNLERCE GRİVNA EDEBİLİR

Sadece 10 kopek değil, daha küçük birimler de yüksek değer görebiliyor. Belirli bir 1 kopek çeşidinin müzayedelerde 4.000 ila 14.000 grivna arasında fiyatlara ulaştığı ifade ediliyor.

Bu tür örneklerde değer yaratan detaylar arasında yaprak desenlerindeki şekil farklılıkları ve süsleme motiflerindeki belirgin büyüklük farkları bulunuyor. Normal dolaşımdaki paralardan ayırt edilmesi zor olan bu küçük farklılıklar, madeni parayı koleksiyonluk hale getiriyor.

NADİR OLMASI FİYATI BELİRLİYOR

Nümismatik uzmanları, bu tür eski kopeklerin piyasada çok sınırlı sayıda bulunduğunu ve bu nedenle değerlerinin zamanla arttığını vurguluyor. Koleksiyoncular için en kritik unsur ise paranın ne kadar nadir olduğu ve özgün üretim özelliklerini ne kadar net taşıdığı oluyor.