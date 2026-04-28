Varşova'nın tam kalbinde, iki dev binanın arasına sıkışmış, ilk bakışta sadece bir "havalandırma boşluğu" sanacağınız o yer aslında dünyanın en dar evi. Yanlış duymadınız; bazı noktaları bir insan omzundan bile dar olan bu evde gerçekten yaşanıyor.

Polonya’nın başkenti Varşova’da, iki apartman arasındaki o daracık boşluğa bakarken bir evin içinde olduğunuzu hayal etmek imkansız gibi. Ancak Polonyalı mimar Jakub Szczęsny, imkansızı başararak dünyanın en küçük ama en çok ses getiren yapılarından birine imza attı.

ÖLÇÜLERİ ADETA KAMERA ŞAKASI GİBİ

2012 yılında tamamlanan Keret House’un ölçüleri tam bir "şaka gibi":

En dar noktası sadece 92 santimetre olan evin en geniş noktası bile sadece 152 santimetre. Toplam alanıysa yaklaşık olarak 14 metrekare.

Evin içindeyken kollarınızı iki yana açtığınızda her iki duvara da aynı anda dokunabiliyorsunuz.

İÇERİDE YOK YOK

"Burada nefes bile alınmaz" diyebilirsiniz ama yanılırsınız. Keret House’un dikey mimarisi sayesinde içeriye bir yatak odası, mutfak, banyo ve hatta minik bir çalışma alanı sığdırılmış durumda. Katlar arasındaki dikey geçiş sistemi ve her santimetresi dâhice hesaplanmış mobilyalarla, evde boşa harcanmış tek bir milim bile yok.

İSMİNİ ÜNLÜ BİR YAZARDAN ALIYOR

Yapı, ismini evin ilk sakini olan İsrailli yazar Etgar Keret’ten alıyor. Keret burada konaklayıp çalışmalarını yürüttükten sonra, ev dünya çapında bir fenomen haline geldi. Şimdilerde ise sanatçılar ve yaratıcı zihinler için kısa süreli bir "deneyim ve ilham merkezi" olarak kullanılıyor.

'BÜYÜK EV MUTLULUKTUR' TABUSU YIKILIYOR

Keret House sadece mimari bir başarı değil, aynı zamanda modern yaşam alışkanlıklarımıza bir başkaldırı. Bize devasa salonların veya uçsuz bucaksız odaların her zaman mutluluk getirmediğini, zekice tasarlanmış küçücük bir boşluğun bile devasa bir etki yaratabileceğini kanıtlıyor.