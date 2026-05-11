Modern betonarme yapılardan farklı olarak sistemin büyük bölümü önceden üretildiği için klasik şantiye süreci büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Ev, vinç yardımıyla yerine yerleştiriliyor ve gerekli bağlantılar tamamlandıktan sonra kullanılabiliyor. Üstelik yapı istenildiğinde sökülüp başka bir bölgeye yeniden taşınabiliyor.

DEPREM VE SOĞUK HAVA ŞARTLARI İÇİN TASARLANDI

Estonya merkezli şirket tarafından geliştirilen yapıların güçlendirilmiş beton ve çelik destek sistemi kullandığı belirtiliyor. Şirket, evlerin sert iklim koşullarına ve depreme dayanıklı olacak şekilde tasarlandığını açıklıyor.

Yapının dış kısmında yüksek yalıtımlı beton paneller kullanılırken, iç bölümde minimalist ve modüler bir tasarım tercih ediliyor. Bazı modellerde güneş paneli, akıllı enerji sistemi ve taşınabilir altyapı seçenekleri de bulunuyor.

İSTENİLDİĞİNDE SÖKÜLÜP TAŞINABİLİYOR

Projeyi farklı kılan en önemli detaylardan biri ise yapının sabit bir ev mantığıyla değil, taşınabilir yaşam alanı olarak geliştirilmesi oldu. Uzmanlara göre sistem; afet bölgeleri, geçici yerleşim alanları, turizm tesisleri ve hızlı konut ihtiyacının bulunduğu bölgelerde kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Şirket, yapının altyapı bağlantılarının kısa sürede tamamlanabildiğini ve geleneksel betonarme yapılara göre çok daha hızlı devreye alınabildiğini belirtiyor.