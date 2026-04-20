Son günlerde Türkiye'deki şiddet olayları hızla tırmanırken, 18 yaş altındaki kişilerin karıştığı suçlar konuya ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapılması için siyasi partileri harekete geçirdi.



Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı taslak çalışma ile 'Suça Sürüklenen Çocuk' kavramının yeniden değerlendirilmesi planlanırken, bu kez Ankara'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.





PARKTAN GEÇEN ADAMA SALDIRDILAR



Ankara'da çekilen görüntülerde bir grup çocuk yaştaki saldırganlar, henüz nedeni bilinmeyen bir durumdan ötürü parkta yürüyen vatandaşa saldırdı.



Yerde yatan adamın uzun süre boyunca yumruklandığı ve tekmelendiği görüntüleri görenler "Biz nasıl bir ülke olduk?" yorumlarında bulundu.